Полиция Британии подозревает еще двоих россиян в отравлении Скрипалей

Правоохранительные органы Великобритании готовят доказательства причастности еще двоих россиян к инциденту в Солсбери.

Как передает газета Daily Mail со ссылкой на источник в органах безопасности королевства, правоохранительные органы Великобритании считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль причастны пятеро сотрудников российских разведывательных служб.

Предполагается, что еще двое россияне прибыли в Великобританию по туристической визе отдельно от Александра Петрова и Руслана Боширова и в настоящее время уже вернулись на территорию России.

По данным издания, в «течение нескольких недель» полицейские представят британскому правительству доказательства их причастности к инциденту в Солсбери.

Напомним, накануне СМИ сообщили о странном поведении так называемого третьего «отравителя» Скрипалей, который проходит по данному делу под именем Сергей Федотов. Отмечалось, что после покушения на Скрипалей он должен был улететь вместе со своими коллегами в Москву, но неожиданно снялся с рейса перед вылетом. При этом пока неизвестно, какую именно роль Федотов играл в отравлении, однако предполагается, что он мог либо проводить разведку перед прибытием Боширова и Петрова, либо передал им препарат «Новичок», использованный против Скрипалей.

Кроме того, болгарская газета «Капитал», а также издания Bellingcat и The Insider провели совместное расследование, в котором пришли к выводу, что Сергей Федотов причастен к покушению на болгарского предпринимателя Эмилиана Гебрева, который в 2015 году был отравлен ядом класса «Новичок». Ухудшение состояния и госпитализация Гебрева и нескольких его приближенных следовали аккурат в то же время, когда человек с паспортом на имя Федотова прибыл из Москвы в курортный город Бургас.

По данным Bellingcat, третий подозреваемый в отравлении Скрипалей также является офицером Главного управления Генштаба, на которого зарегистрирован паспорт на имя Сергея Вячеславовича Федотова. Документы на это имя были созданы в 2010 году, а ранних упоминаний этого имени нет. За это время, как утверждают расследователи, он много путешествовал по Европе, Азии и Ближнему Востоку, «часто появляясь за несколько дней до громких происшествий в местах рядом с ними».