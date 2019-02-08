"Мемориал" назвал дело Шевченко частью репрессий против "Открытой России"

Правозащитный центр «Мемориал» признал члена «Открытой России» Анастасию Шевченко преследуемой по политическим мотивам.

Ранее Sobesednik.ru писал, что суд Ростова-на-Дону оставил под арестом члена федерального совета «Открытой России» Анастасию Шевченко, обвиняемую в участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). В конце января во время нахождения активистки под домашним арестом в больнице от обструктивного бронхита скончалась ее 17-летняя дочь.

Как передает «Новая газета» со ссылкой на заявление правозащитного центра «Мемориал», Анастасию Шевченко признали преследуемой по политическим мотивам.

«Преследование Анастасии Шевченко является политически мотивированным. Ее преследуют, чтобы она недобровольно прекратила публичную деятельность политического активиста и критика власти или изменила ее характер», — говорится в заявлении «Мемориала».

По мнению сотурдников центра, преследование Шевченко является частью государственных репрессий по отношению к «Открытой России», связанной в глазах властей с фигурой бизнесмена Михаила Ходорковского.