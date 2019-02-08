Директор колледжа в Керчи, где произошла бойня, уволилась ради лечения

Министр образования Крыма Наталья Гончарова сообщила об увольнении директора Керченского политехнического колледжа.

Как передает «Интерфакс», директор колледжа в Керчи, где в октябре прошлого года произошла бойня, Ольга Гребенникова написала заявление об увольнении по собственному желанию.

По словам министра образования Крыма Натальи Гончаровой, причиной увольнения Гребенниковой стала необходимость восстановления после трагедии в возглавляемом ей учреждении.

«Это ее собственное желание. Она даже показала путевку на лечение, уезжает восстановиться», — рассказала Гончарова.

Она добавила также, что надеется на возвращение экс-директора керченского колледжа в систему образования.

«Я надеюсь, что она продолжит работу в образовании, потому что это очень ценный сотрудник, прошедший через много различных стадий, должностей. Очень рассчитываем на нее после восстановления сил», — приводит ее высказывание агентство.

Напомним, 17 октября 2018 года 18-летний Владислав Росляков устроил нападение на политихнический колледж в Керчи, в котором учился сам. Юноша подорвал в помещении самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами, и устроил стрельбу. В результате действий Рослякова в колледже погибли 20 человек, еще полсотни получили ранения.