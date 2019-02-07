Житель Индии заявил, что не разрешал рожать его, и подал иск к родителям

27-летний бизнесмен из Мумбаи Рафаэль Самуэль выступает против рождения детей, которые не дают на это свое согласие.

Как передает Русская служба «Би-би-си», 27-летний житель Индии Рафаэль Самуэль разделяет идеи антинатализма — системы философских взглядов, негативно оценивающих размножение и считающих его неэтичным. Согласно идеям антинатализма, жизнь полна лишений и страданий, поэтому человечеству следует отказаться от рождения новых людей.

По словам Самуэля, человек должен пожизненно получать компенсацию за то, что он родился, хотя не просил об этом. Поэтому бизнесмен намерен подать в суд на собственных родителей, которые родили его без его согласия.

«Я почти уверен, что иск будет отклонен, потому что ни один судья не согласится рассматривать это дело. Но я хочу подать иск, потому что я хочу отстоять свою точку зрения», — заявил Самуэль, подчеркнув, что в настоящее время он занимается поиском адвоката, готового взяться за такой иск.

При этом отмечается, что оба родителя истца также являются юристами и с юмором относятся к идее сына.

«Я вынуждена восхититься смелостью своего сына, который хочет засудить своих родителей, зная, что мы оба — юристы. Если Рафаэль сможет представить рациональное объяснение того, каким образом мы могли бы узнать до его рождения о его согласии или несогласии появиться на свет, то мы признаем свое поражение», — говорит мать бизнесмена Кавита Карнад Самуэль.