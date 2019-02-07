Власти решили прояснить вопрос о "шпионских" устройствах

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести в Думу законопроект о "шпионских" технических средствах.

РИА «Новости» сообщает, что внесенный законопроект раскрывает значение термина «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». В действующем законодательстве это определение не имеет объяснения.

Ранее Верховный суд РФ рекомендовал не наказывать россиян, которые без злого умысла купили диктофоны, видеорегистраторы, ручки с камерой или другие технические приспособления. По мнению суда, такие устройства могут считаться «шпионскими», если их доработали и перепрограммировали. Зачастую люди покупают подобные вещи в целях безопасности: чтобы следить за родными, животными или недвижимостью.

В конце января 2017 года президенту Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции рассказали историю фермера из Курганской области, который заказал из Китая устройство для передачи акустической информации. GPS-маячок он установил на корову, которая отбивалась от стада. На мужчину завели дело за использование специального технического средства для негласного получения информации. В марте 2018 года следователи прекратили дело, установив, что у гражданина не была умысла на негласное получение информации.