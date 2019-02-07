В Волгограде с помощью краски выявили 44 случая слива воды из батарей

Волгоградские коммунальщики начали окрашивать воду в батареях в зеленый цвет для борьбы с незаконными врезками.

Как передает ОТР, сотрудники теплоснабжающей организации Волгограда нашли новый способ борьбы с незаконными врезками в отопительную систему в частном секторе. Отмечается, что коммунальщики начали добавлять в воду специальный зеленый реагент, который разрешен Роспотребнадзором.

По словам собеседников ресурса, необычный цвет испугал людей и они перестали сливать воду из батарей для стирки одежды или мытья посуды.

Начальник Энергорайона № 5 ООО «Концессии теплоснабжения» Иван Зубов подчеркнул, что ранее превышение расхода воды в месяц могло превышать норму в четыре раза, однако новый способ поиска незаконных врезок позволил обнаружить уже 44 подобных случая.