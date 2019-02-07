В РФ задержали банду, подделывавшую тысячные и пятитысячные купюры

ФСБ и МВД задержали 30 фальшивомонетчиков, печатавших поддельные купюры в 20 регионах России.

Как передает «Интерфакс», правоохранительные органы отчитались об обезвреживании преступного сообщества фальшивомонетчиков, занимавшихся производством и сбытом поддельных денежных знаков ЦБ.

Отмечается, что в рамках расследования девяти уголовных дел у 30 подозреваемых на территории Дагестана и столичного региона «обнаружено и изъято значительное количество поддельных купюр, технологическое оборудование с клише для печати денег, средства воспроизводства элементов защиты банкнот».

Согласно видеозаписи спецоперации по задержанию фальшивомонетчиков, преступники изготавливали поддельные тысячные и пятитысячные купюры. При этом реализация крупных партий фальшивок осуществлялась в 20 промышленно развитых регионах.