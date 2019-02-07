Суд оставил активистку "Открытой России" под арестом после смерти дочери

В Ростове-на-Дону криками «позор» встретили решение суда, оставившего под домашним арестом активистку Анастасию Шевченко.

Напомним, члена федерального совета «Открытой России» Анастасию Шевченко обвиняют в участии в деятельности нежелательной организации (284.1 УК РФ). В конце января во время нахождения активистки под домашним арестом в больнице от обструктивного бронхита скончалась ее 17-летняя дочь. В Кремле данную ситуацию назвали трагедией и выразили Анастасии Шевченко соболезнования.

Как передает «МБХ Медиа», в четверг, 7 февраля, суд Ростова-на-Дону не удовлетворил жалобу защиты активистки «Открытой России», оставив ее под домашним арестом.

По словам находившегося на заседании общественного активиста Николая Шатунова, такой вердикт слушатели встретили выкриками «позор».