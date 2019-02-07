Следователи изучают три версии пожара в доме на Никитском бульваре

Спасатели назвали короткое замыкание причиной возникновения огня в доме на Никитском бульваре в ночь на 4 февраля.

Напомним, ранее Sobesednik.ru писал, что в Москве возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время возгорания в доме на Никитском бульваре в Пресненском районе, которое произошло в ночь на понедельник, 4 февраля. Жертвами пожара стали восемь человек, в том числе двое детей.

По предварительной версии пожарно-технической экспертизы, о которой рассказывает РБК, пожар в доме № 12 на Никитском бульваре произошел в результате короткого замыкания электропроводки в межэтажном перекрытии.

При этом старший помощник руководителя по вопросам взаимодействия со СМИ СУ СК по Москве Юлия Иванова подчеркнула, что пока следователи рассматривают три основные версии возникновения возгорания: неосторожное обращение с огнем, неисправность электроприборов и неисправность проводки.

«Более-менее объективно о причинах можно будет говорить через месяц. Мы не можем сказать причину, пока не будет результатов экспертизы и не будут произведены необходимые следственные действия», — приводит слова Ивановой РБК.