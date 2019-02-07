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Бастрыкин начал проверку в отношении подчиненных из КЧР по делу Арашуковых

Общество

Руководство СК Карачаево-Черкесии и сотрудников северокавказского управления СК проверяют по делу Арашуковых.

Ранее Sobesednik.ru писал, что арестованный по обвинению в нескольких убийствах сенатор Рауф Арашуков пожаловался на плохие условия в СИЗО и содержание в одной камере с осужденным по статье о терроризме.

Как передает РИА «Новости», в настоящее время СК начал проверку в отношении первого зама главы регионального подразделения СК Казбека Булатова, а также заместителя руководителя ведомства Арсена Езаова из-за их возможной связи с делом Арашуковых. По словам официального представителя СК Светланы Петренко, инициатором проверок выступил сам председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Кроме того, она сообщила, что несколько сотрудников северокавказского управления СК также проходят по делу Арашуковых и вызваны в Москву для следственных действий.

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