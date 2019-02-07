Первый срок "Свидетелю Иеговы" как новый шаг к изоляции

Новый шаг к изоляционизму сделан на сей раз в Орле. К шести годам колонии общего режима местный суд приговорил гражданина Дании Денниса Кристенсена за организацию деятельности в регионе «Свидетелей Иеговы» — запрещенного ныне религиозного объединения.

Данная организация широко распространена в мире. При этом запрещена в России с апреля 2017 года, а также в Китае и исламских странах Ближнего Востока и северной Африки. Все эти государства патерналистские, где власти «лучше» народа разбираются, что этому населению нужно и полезно. Оттого в эпоху религиозного многообразия «Свидетели Иеговы» признаются экстремистской организацией.

А суровость приговора — шесть лет за религиозную деятельность по организации общин, распространению литературы — как-то слишком расходится с декабрьской репликой гаранта Конституции Владимира Путина о том, что «иеговисты» тоже христиане и непонятно, за что их преследовать. Напомню, свобода вероисповедания — и без реплик — гарантирована каждому статьей 28 Основного закона.

Всего, как сообщает «Мемориал», до 400 местных общин попали под запрет. А счет людей, на которых заведены уголовные дела, идет на десятки. И вот первый реальный осужденный.

Иностранного гражданина Кристенсена задержали спустя месяц после запрета «иеговистов» Верховным судом. С мая 2017 г. он содержался в СИЗО, поэтому в течение этого года может рассчитывать на условно-досрочное освобождение.

Но зачем же такая показательная жестокость? Возможно, стоило дать какой-то переходный период для того, что люди не попали в жернова правосудия. Почему так репрессируется религиозное объединение, которое не признано террористическим? Сбор, чтение и распространение Библии в переводе «Свидетелей Иеговы» запрещены и фактически являются поводом для уголовного преследования. Возможные ответы могут найтись не ближе Европейского суда по правам человека, куда подана жалоба да с требованием о компенсации в размере 79 млн евро.

Изоляционизм же проявляется не столько в осуждении иностранного гражданина на такой срок, какой в его стране страшно подумать за что дают. Здесь судья ограничен рамками статьи 282.2 Уголовного кодекса — «организация экстремистского сообщества» — от 6 до 10 лет. Хотя и мог дать ниже нижнего предела — есть такой термин в уголовном праве.

И дело не сколько в вытеснении организации, распространенной во всем мире, деятельность которой до сих пор не запрещал ни один демократический режим. В России пуповина между государством и народом вряд ли когда-то перервется.

А более всего отчуждение страны от остального мира проявляется в том, что законодательство в сфере экстремизма становится все более универсальным. Любая свободная площадка может чувствовать себя здесь неуютно. Да и вообще новое иногда размещается на грани возможностей и закона...

[Прим. ред.: религиозная организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящие в ее структуру местные религиозные организации запрещены на территории РФ на основании решения Верховного суда Российской Федерации от 20.04.2017, апелляционного определения Апелляционной коллегии Верховного суда Российской Федерации от 17.07.2017; части 4 статьи 9 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», решением суда их деятельность признана экстремистской.]