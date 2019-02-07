На главу приморской школы, где лекцию провели "бандиты", завели дело

Генпрокуратура подтвердила проведение лекции об однополых отношениях в одной из школ Михайловского района Приморья.

Напомним, в конце января Sobesednik.ru писал о скандале, который разгорелся в интернете после сообщений родителей учеников 5-7 классов школы в Сунятсенском сельском поселении Приморского края о том, что их детям якобы приглашенные директором «криминальные авторитеты» прочитали лекцию об однополых отношениях. Позднее и. о. главы Михайловского района Приморья опроверг данную информацию, заявив, что никакой лекции не было, а СМИ неправильно истолковали произошедшую между учениками школы словесную перепалку.

Однако, по информации ТАСС, Генпрокуратура подтвердила факт проведения в школе беседы о половом воспитании с использованием ненормативной лексики.

«Эти люди, которые проводили лекцию, естественно, не имеют никакого отношения к органам системы профилактики правонарушений, которые имели бы право по договоренности со школой и без ущерба для учебного процесса проводить подобные беседы», — приводит агентство слова официального представителя ведомства Александра Куренного.

При этом в Генпрокуратуре подчеркнули, что выступавшие имели весьма отдаленное отношение к криминальному миру: один из них «вообще не привлекался к уголовной ответственности, а у двоих других судимость погашена».

Отмечается, что в связи с произошедшим директору заведения и главе Михайловского района внесено прокурорское представление. Кроме того, в отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.57 КоАП («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций»). Также протокол о мелком хулиганстве был составлен на одного из «лекторов», матерившегося при детях.