Мужчину оштрафовали на 20 тысяч за отказ от досмотра в метро Москвы

Пассажира московского метрополитена оштрафовали на 20 тысяч рублей за отказ от досмотра.

В пресс-службе метро рассказали «Интерфаксу», что такое решение принял мировой судья района Братеево. Инцидент произошел на станции «Алма-Атинская». Мужчина отказался пройти дополнительный досмотр и попытался спуститься в метро. Сотрудники службы безопасности подземки и УВД на метрополитене задержали нарушителя.

«Если пассажир отказывается пройти досмотр, он не может воспользоваться услугами метрополитена, а попытка пройти без досмотра – административное правонарушение», – напомнили в пресс-службе, добавив, что досмотр пассажиров с помощью металлоискателей и просвечивающих устройств проводится исключительно в интересах безопасности граждан.