Минобороны заподозрило собак в заражении ульяновских суворовцев

В Минобороны сказали, что ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом от собак.

Ранее Sobesednik.ru писал, что 26 курсантов Ульяновского суворовского училища заразились эхинококкозом. Межведомственная проверка не выявила нарушений санитарных норм. «Заболевание не передается от человека к человеку и не связано с организацией приема пищи в училище и условиями проживания», – заявили в военно-учебном заведении. Заболевшие курсанты прошли амбулаторное лечение, которое предусматривает прием таблеток без отрыва от учебы.

Начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин заявил «Известиям», что «источником заражения являются инфицированные собаки». Именно эти животные считаются основными переносчиками эхинококков в Ульяновской области. Но окончательный ответ на вопрос о способе заражения даст расследование, подчеркнул Тришкин.

Представитель военного ведомства уточнил, что все заразившиеся учатся в седьмом, девятом и 11-м классах. Он также сказал, что никто из работников столовой училища не заразился.

По данным издания, эхинококкоз выявили уже у 31 воспитанника училища, однако Минобороны эту информацию не подтверждают.

Ранее питанием суворовцев занималась компания «Торговый дом СПП». С 16 декабря 2018 году ее сменило ООО «Пищевик». Обе компании заявили, что продукты питания проходят многоступенчатую процедуру контроля качества при поставке в учебное заведение. Они усомнились в том, что дети заразились в столовой, поскольку эхинококки погибают при термической обработке пищи.