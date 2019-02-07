Илья Шестаков: "Я что, должен вам все поручения президента показывать?!"

Это утверждение, которое может стоить карьеры, глава Росрыболовства произнёс на совещании в ведомстве, опять цитирую, «по изменению «исторического принципа» распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов.

До сих пор вся рыбная отрасль России была убеждена что за злонамерением вернуть аукционных кошмар восемнадцатилетней давности стоит лишь «Русская рыбопромышленная компания» олигарха Глеба Франка. Теперь глава Росрыболовства дал понять, что какие-то тайные договорённости существуют и выше. Конечно, вряд ли это так на самом деле, потому что кто-кто, а Владимир Путин не раз публично поддерживал «исторический принцип» распределения права на промысел и что его надо сохранять. Однако, прикрывать именем главы государства намерение сломать базовый принцип российского рыболовного законодательства ещё никому в голову не приходило.

Росрыболовство продолжает мутить с законодательными поправками об аукционах. Подготовленные втайне они чуть было не попали прямо в правительственную комиссию по законопроектной деятельности и только благодаря бдительности общественности и средств массовой информации на днях опубликованы на федеральном портале https://regulation.gov.ru/.

Вторые сутки идёт общественное обсуждение. Правда вместо положенных 60 дней для сбора мнений о поправках, содержащих высокую степень регулирующего воздействия, этим радикальным изменениям законодательства отвели лишь 15.

Ещё одно принципиальное нарушение касается категорического нежелания опять же главы Росрыболовства Ильи Шестакова обсуждать документ с законодательными органами приморских регионов. Хотя именно в регионах в первую очередь предстоит, как говорится, испытать все прелести подобной законотворческой деятельности от дефолтов добывающих компаний и срыва контрактов на строительство новых судов до самого широкого простора для злоупотреблений недобросовестным пользователям квот. Именно в регионах прежде всего почувствуют в первую очередь разорения, социальную нестабильность, сокращения налоговых поступлений.

За истекший год разговоров про аукционные инициативы Ильи Шестакова было немало и региональные власти не раз публично высказывались категорически против слома исторического принципа в рыболовстве. Позицию выражали и главы регионов, и законодательные собрания, и сенаторы, и депутаты. Теперь вот полпред в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что правительственная подкомиссия по развитию рыбного хозяйства Дальнего Востока в ближайшее время рассмотрит предложения по крабовым аукционам. Не думаю, что его тоже замотивировала «Русская рыбопромышленная компания» Глеба Франка. Словом, ничего не помешает региональным властям высказать ещё раз своё категорическое неприятие заведомо неработоспособных и социально разрушительных аукционных поправок.

За отраслью тоже, как говорится, не заржавеет. За год этих протестов скопилось сотни. Категорическое неприятие слома «исторического принципа» было высказано и на Общественном совете при Росрыболовстве, и на Всероссийском съезде работников рыбохозяйственного комплекса, десятки раз было озвучено главами приморских регионов, руководителями рыбных ассоциаций, союзов, объединений, видными экономистами, экспертами. С ноября 2017 года были озвучены риски, опубликованы исследования о том, что возврат к аукционам начала 2000-х годов отбросит отрасль далеко назад и создаст простор для злоупотреблений недобросовестным пользователям квот. Всё это было проигнорировано Росрыболовством.

И вот теперь в горячке ведомство пытается изобразить иллюзию общественного и профессионального обсуждения.

Не получается.

За вечер собранное совещание всё же состоялось. Главы союзов, ассоциаций и объединений из всех приморских регионов вновь выразили протест против слома базового «исторического принципа» российского рыболовного законодательства для наделения правом на промысел. Более того, они указали на конституционные нарушения при обсуждении законопроекта и на радикальный и неприемлемый прецедент для других сырьевых секторов экономики – для нефтяной, газовой промышленности.

Глава Росрыболовства Илья Шестаков пытался изобразить, что и один в поле воин... Правда, намекал, что его поддерживает Президент России.

Представители рыбацкого сообщества простодушно улыбнулись и разошлись.