Взрывы газа в январе запомнились россиянам больше встречи Нового года

Трагедии в Магнитогорске и Шахтах, встреча Нового года и рост цен больше всего запомнились россиянам в январе.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на исследование «Левада-центра», обрушение одного из подъездов 10-этажного жилого дома в результате взрыва газа в Магнитогорске и аналогичное ЧП в Шахтах запомнились 25% жителей России.

Социологи отмечают, что эти события стали самыми знаковыми для россиян в январе 2019 года, опередив даже встречу Нового года, которую назвали самыми запоминающимся событием 16% опрошенных, и рост цен из-за повышения НДС (8% респондентов).

На четвертом месте в списке событий, которые также запомнились участникам опроса, социологи отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда, переговоры президента РФ Владимира Путина с японским премьером Синдзо Абэ и ситуацию в Венесуэле.