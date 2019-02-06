В метро Москвы составили список самых популярных маршрутов у пассажиров

«Курская», «Киевская» и «Комсомольская» стали самыми популярными конечными станциями у пассажиров столичного метро.

Как сообщается на сайте мэрии Москвы, работники столичного метрополитена составили список самых популярных маршрутов среди пассажиров.

Так, самыми популярными местами отправления стали конечные или близкие к ним станции метро: «Выхино», «Щелковская», «Новокосино», «Юго-Западная», «Домодедовская», «Новогиреево» и «Медведково».

При этом путь пассажиров столичного метро чаще всего заканчивается на станциях «Курская», «Киевская» и «Комсомольская».

По словам главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, самой загруженной линией московской подземки оказалась Таганско-Краснопресненская. Ее предполагают разгрузить за счет запуска Кожуховской ветки, которая соединит семь районов на юго-востоке города.