Украинскому хакеру дали 13 лет в РФ за хищение ₽1 млрд у банков

Мещанский суд Москвы приговорил украинского хакера Юрия Лысенко к 13 годам колонии строгого режима.

Как сообщает ТАСС, суд признал украинца виновным в хищении более 1 млрд рублей у банков. По версии следствия, Лысенко и еще 13 человек совершали преступления с помощью специальной программы с июля по ноябрь 2014 года. Они снимали деньги со счетов клиентов банков и восстанавливали баланс на средства самих финорганизаций.

Преступники похитили 39,5 млн рублей у ПАО «Промсвязьбанк», 45 млн – у ПАО «Банк Уралсиб», 106 млн – у ПАО «Банк Траст», 883,5 млн рублей – у ПАО «Банк Зенит».