Учеников школы в Казани пригрозили "пустить на колбасу" за неуспеваемость

Минобразования Татарстана проверит завуча школы №143 в Казани, которая пригрозила «пустить на колбасу» учеников.

Как передают местные СМИ, родители учеников школы №143 в Казани пожаловались на неподобающее поведение преподавателя математики и по совместительству завуча Татьяны Моисеевой, которая во время разговора со школьниками о неуспеваемости пригрозила «пустить всех на колбасу». Запись спора учителя с классом попала в интернет и вызвала интерес общественности.

По словам отца одной из учениц, это уже далеко не первый подобный случай. Он добавил, что педагога боится вся школа.

«Дочь после таких уроков приходит домой и плачет, говорит, учительница точь-в-точь как на этой записи орёт. Уже страшно детей в школу отправлять», — рассказал один из родителей.

Радиостанция «Говорит Москва» сообщает также, что Минобразования Татарстана уже инициировало по данному факту проверку.

«Министерство неоднократно указывало директорам на недопустимость нарушения педагогической этики, необходимость проведения целенаправленной работы с педагогическим коллективом о соблюдении корректных взаимоотношений учителей, обучающихся и их родителей. В случаи установления фактов нарушения педагогом должностных обязанностей на него будет возложено дисциплинарное взыскание в соответствии с Трудовым кодексом РФ», — сообщает руководитель пресс-службы ведомства Алсу Мухаметова.