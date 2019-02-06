Учебник экономики не допустили в школы из-за недостатка патриотизма

Автор исключенного из федерального перечня учебника экономики назвал правки экспертов «словоблудием».

Как передает «Коммерсант», учебник «Экономика» доктора экономических наук Игоря Липсица для старших классов не был включен в Федеральный перечень учебников (ФПУ) из-за отсутствия материалов об импортозамещении, будущем экономическом прорыве, а также из-за того, что он «не способствует любви к Родине».

По словам автора учебника, такие замечания высказали эксперты издательства «Вита-Пресс», заметив, что в книге «некорректно» оценивается современная экономическая ситуация, а некоторые затронутые в ней вопросы «могут провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию».

Липсиц заявил, что не намерен вносить в учебник «патриотические» правки, которые назвал «словоблудием». Тем не менее он готов внести некоторые изменения, позволяющие школам использовать книгу как пособие, а не как учебник.