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05 февраля, вторник

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Синоптики пообещали москвичам сильный снегопад и гололедицу

Общество

Вечером 6 февраля в столичном регионе начнется снегопад, который продлится до утра следующего дня. 

Ранее Sobesednik.ru писал, что в среду, 6 февраля, температура воздуха в Москве составит 1–3 градуса ниже ноля, а по области опустится до 6 градусов мороза. 

Как передает портал «Москва 24» со ссылкой на МЧС, на Москву стремительно надвигается снегопад. Ожидается сильная гололедица. 

Спасатели рекомендуют москвичам соблюдать осторожность на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач и не терять бдительность при переходе через автотрассы. Автомобилистам советуют по возможности пересесть на общественный транспорт. 

 

Теги: Погода

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