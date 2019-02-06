Общественники узнали мнение россиян о престиже работы учителя

71% участников опроса Общественной палаты РФ (ОП) посчитали низким престиж профессии учителя.

«Мы видим, что оценка престижа профессии учителя также достаточно низкая: 71% оценили престиж как низкий, 26% – средний. Только 3% оценили престиж как высокий», – рассказала член комиссии ОП по развитию образования и науки Ирина Бурмыкина, передает ТАСС.

По ее словам, большинство респондентов в возрасте от 18 до 25 лет оценили престиж профессии учителя как средний, а львиная доля респондентов старше 26 лет – как низкий.

80% опрошенных выразили мнение, что престиж профессии педагога снижается. 66% россиян иногда сталкивались с непрофессиональным поведением учителей, а 9% – достаточно часто. 25% избежали такого опыта.

Опрос проводился с 14 по 25 января на сайте ОП. Участие в опросе приняли 1,6 тысячи человек.