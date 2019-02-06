Небольшой снег, повышенное давление и -3 градуса ждут москвичей 6 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области в среду, 6 февраля.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки вблизи столичного региона пройдет атмосферный фронт, который спровоцирует выпадение снега в юго-восточной части Подмосковья.

Температура воздуха в Москве 6 февраля не превысит -3..-1 градус, а по области опустится до 6 градусов мороза.

Ветер подует с юга со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление начнет понижаться и составит 753 мм ртутного столба.

По словам специалистов, колебания метеопараметров могут вызвать развитие погодообусловленных обострений. В группе риска окажутся метеозависимые люди, страдающие нарушением сердечного ритма, гипертоники, перенесшие сосудистые нарушения, с частыми приступами стенокардии и мигрени.