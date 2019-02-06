На "оранжевой" ветке метро возобновили движение после технического сбоя

Сбой произошел на южном участке Калужско-Рижской линии Московского метрополитена утром в среду, 6 февраля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», утром в среду, 6 февраля, между станциями «Теплый Стан» и «Новоясеневская» Калужско-Рижской линии столичного метро отсутствовало движение поездов.

Отмечается, что причиной сбоя стали технические неполадки. Пассажирам рекомендовали пользоваться другими ветками подземки или наземным транспортом.

По информации ресурса, в настоящее время сбой устранен, движение поездов вводится в график.