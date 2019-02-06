Мундепы через суд потребовали запретить реагенты в Москве

Муниципальные депутаты подали в Тверской суд Москвы иск против столичного департамента ЖКХ.

Муниципальные депутаты Илья Яшин, Юлия Галямина и Константин Янкаускас через суд потребовали запретить использовать в городе противогололедные реагенты.

«Апеллируем к статье 42 Конституции РФ и нормам федерального законодательства, которые гарантируют гражданам право на благоприятную окружающую среду. Вред реагентов доказан исследованиями ученых МГУ. А значит, установлено нарушение наших с вами конституционных прав», – написал Илья Яшин в своем Facebook.

Депутаты сослались на исследование «Оценка эколого-геологических последствий применения противогололедных реагентов в городе Москве», опубликованное в журнале «Инженерная геология» 1 марта 2009 года. Авторы материала пришли к выводу, что реагенты могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных. Кроме того, реагенты портят одежду и обувь, а также приводят к деградации почвенной экосистемы.

Яшин рассказал, что в декабре совет депутатов Красносельского района Москвы направил в департамент ЖКХ предложение прекратить использование реагентов, заменив их на щебень. «Ответ был получен отрицательный, да еще и с издевательской формулировкой "спасибо за проявленный интерес к теме"», – цитируют политика «Ведомости».