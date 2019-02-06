Двух человек объявили в розыск по делу семьи Арашуковых

Следственный комитет объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по делу о хищении газа на 30 млрд рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал, что СК опроверг информацию о знакомстве главы ведомства Александра Бастрыкина с экс-сенатором Рауфом Арашуковым, которого задержали 30 января по обвинению в причастности к нескольким убийствам. Его отца, топ-менеджера «Газпрома» Рауля Арашукова, и еще пятерых человек задержали по делу о хищении газа на сумму свыше 30 млрд рублей.

На сайте СК сообщается, что в розыск объявлены исполняющий обязанности главы «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умар Калмыков.

«Продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению других эпизодов преступной деятельности и возможных соучастников», – говорится в сообщении ведомства.