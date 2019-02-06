Британский телеканал не стал публиковать фильм ливанского журналиста про события 7 февраля

Ливанский журналист Фирас Шуфи опубликовал в соцсетях свой фильм «На восточном берегу Евфрата». Об этом сообщает информационное агентство News Front. В материале сообщаются подробности о событиях 7 февраля 2018-го года, в которых участвовали русские добровольцы, называемые некоторыми СМИ ЧВК «Вагнера».

В середине декабря 2018 года Трамп заявил о выводе войск США из САР. Съемочная группа Шуфи отправилась это проверить. Они приехали на место и обнаружили, что американский военный контингент покидать регион не собирается. Местные жители рассказали, что американцы оккупировали часть сирийского государства ради контроля над нефтегазовыми месторождениями.

Фильм посвящен тому, как курды договорились с террористами ИГИЛ забрать нефтегазовое предприятие «Коноко» и ряд других подобных объектов Дейр-эз-Зора без боя. Все происходило при посредничестве американской стороны.

«Мы поняли, что они воюют скорее за нефть и газ, нежели пытаются сохранить позиции. Это война в первую очередь за нефть и газ», - заявил военнослужащий САА корреспонденту.

Чтобы разобраться с ситуацией, командование сирийской армии разработало план операции для освобождения населенных пунктов вплоть до границы с Ираком. 7 февраля один из отрядов ополченцев САР был атакован боевиками ИГИЛ.

«Атака была очень жесткой, а мы наблюдали за этим из деревни. В этот момент весь фронт, начиная от Хшама и Мазлума вплоть до Евфрата подвергся мощным артиллерийским ударам и атаке тяжелой техники с позиций ИГ. Нам поступил приказ контратаковать. Мы пошли в наступление. Наступали, пока не дошли до точки соприкосновения, и нас начали «накрывать». Почти час работала авиация. На смену самолетам пришли вертолеты и стали атаковать двойками. По нам били тепловыми ракетами, тяжелой артиллерией и всем современным оружием», - заявил один из участников тех событий.

Собеседники ливанского журналиста из числа сирийских военнослужащих рассказали также про небольшой отряд русских, которые прикрывали их на позициях в Хшаме:

«Если бы не русское прикрытие... поверьте: никто бы не выжил».

Фирас Шуфи отмечает, что русским приписывают самые большие потери в ходе ударов США. Однако, как ему удалось выяснить у непосредственных участников событий 7 февраля, число погибших западными СМИ намеренно завышается. Стоит отметить, что данная информация подтверждает заявление председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, который после инцидента под Дейр-эз-Зором сообщал о 14 погибших русских.

Фирас Шуфи в своем фильме также отмечает, что американцы, даже применив авиацию, не смогли заставить россиян и сирийцев отступить за Евфрат. Более того, по свидетельству сирийского военнослужащего, русские могли бы сбить несколько вертолетов, но не стали этого делать, потому что не хотели развязывать третьей мировой войны.

Заканчивается лента на беседе Шуфи со священником Фади из деревни Скальбие, который общался с несколькими россиянами. Церковнослужитель подчеркнул, что русские в отличие от американцев исповедуют другой подход к событиям в Сирии.

«Вера в мир заставляла их воевать за нас и не обращать внимания на вероисповедание. Именно поэтому они здесь. И мы очень рады их присутствию», - рассказал Фади.

Ливанский журналист снял этот фильм по заказу одного британского канала, однако тот отказался брать в эфир получившийся материал. По всей видимости, причина — в нежелании рассказать обывателям правду о реальном положении дел в Сирии. В конечном итоге, Шуфи выложил фильм в общий доступ в соцсетях.

[ИГ, ИГИЛ – деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда]