В центре внимания
Воробьев и Богдасарова не стесняются своей связи (фото из Instagram)
Личный "Исток". Имущество и фонды гражданской жены главы Подмосковья
Бунт в раю. Чем закончится противостояние Мадуро и Гуайдо в Венесуэле
Провалы космических масштабов

Новости дня

06 февраля, среда

[21:25]Британский телеканал не стал публиковать фильм ливанского журналиста про события 7 февраля
[17:53]Общественники узнали мнение россиян о престиже работы учителя
[17:23]Медведев сравнил ЧМ по футболу с "Нобелем" и признался в любви к химии
[17:09]Украинскому хакеру дали 13 лет в РФ за хищение ₽1 млрд у банков
[16:41]Синоптики пообещали москвичам сильный снегопад и гололедицу
[16:13]СМИ назвали Навку владелицей офшора и счета в Швейцарии
[15:58]Тверской суд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля
[15:45]Свердловский депутат призвала сократить школьное питание из-за отходов
[15:25]Путин объявил о продлении на год амнистии капиталов
[15:00]Поклонники проводили гроб с телом Децла аплодисментами
[14:50]Спасатели нашли тело девятой жертвы пожара в доме на Никитском бульваре
[14:19]Биометрические данные россиян могут начать собирать через МФЦ
[14:18]Песков назвал репрессией преследование Медведчука в Украине
[14:02]Мундепы через суд потребовали запретить реагенты в Москве
[13:47]Экстренные службы проверяют ТРЦ "Европейский" в ЗАО после звонка о бомбе
[13:17]России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
[13:05]Учеников школы в Казани пригрозили "пустить на колбасу" за неуспеваемость
[12:50]Перебои с электричеством произошли в Вашингтоне после взрыва в метро
[12:32]Учебник экономики не допустили в школы из-за недостатка патриотизма
[12:25]Адвокат Дарьи Глушаковой подвел итоги ее развода с футболистом
[11:47]В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
[11:30]Рынок РФ предложили закрыть для гаджетов без отечественного ПО
[11:03]В метро Москвы составили список самых популярных маршрутов у пассажиров
[10:52]Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
[10:47]Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
[10:29]Двух человек объявили в розыск по делу семьи Арашуковых
[09:05]Трамп намерен провести вторую встречу с Ким Чен Ыном во Вьетнаме
[08:52]На "оранжевой" ветке метро возобновили движение после технического сбоя
[08:39]Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
[08:05]Взрывы газа в январе запомнились россиянам больше встречи Нового года
[07:51]ФАС призвала не выпускать на рынок гаджеты без российского ПО
[07:28]Небольшой снег, повышенное давление и -3 градуса ждут москвичей 6 февраля

05 февраля, вторник

[18:00]В СК назвали место "единственной встречи" Бастрыкина и Арашукова
[17:20]Дума заподозрила Apple и Samsung в намеренной порче старых гаджетов
[16:45]Защита фигурантов дела "Седьмой студии" объяснила приостановку суда
[16:10]Генпрокуратура Украины обвинила Виктора Медведчука в госизмене
[15:52]Более 200 звонков о бомбах в Москве поступили из Украины и других стран
[15:36]Организаторы превратят марш памяти Немцова в Москве в политическую акцию
[15:19]В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
[15:05]В ГД будут отслеживать исполнение закона о сборе валежника в регионах


Фото: Shutterstock
Плюсы и минусы невозвратных билетов на поезд
// фото: Андрей Аркуша / Global Look Press
Зима в городе: как спасти лицо и волосы от непогоды
Фото: Global Look Press
Возврат продуктов: сложно, но возможно
Фото: Shutterstock
Трехдневный детокс: как привести себя в форму на очищающей диете
Фото: Global Look Press
Как определить, пройдет простуда сама или нужно идти к врачу
Децл (Кирилл Толмацкий) // фото: Геннадий Усоев / Global Look Press
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Андрей Макаревич и его сын, актер Иван Макаревич // фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Кем стали дети "отцов" и "матерей" русского рока во взрослой жизни?
Фото: мануфактура БАГ
5 способов сделать свою квартиру модной
фото: CHROMORANGE / Bilderbox / Global Look Press
Подводные камни пяти самых популярных диет: почему вы набираете вес
Фото: Shutterstock
Девять шагов к победе над бессонницей: советы специалиста

Британский телеканал не стал публиковать фильм ливанского журналиста про события 7 февраля

Общество

Ливанский журналист Фирас Шуфи опубликовал в соцсетях свой фильм «На восточном берегу Евфрата». Об этом сообщает информационное агентство News Front. В материале сообщаются подробности о событиях 7 февраля 2018-го года, в которых участвовали русские добровольцы, называемые некоторыми СМИ ЧВК «Вагнера».
В середине декабря 2018 года Трамп заявил о выводе войск США из САР. Съемочная группа Шуфи отправилась это проверить. Они приехали на место и обнаружили, что американский военный контингент покидать регион не собирается. Местные жители рассказали, что американцы оккупировали часть сирийского государства ради контроля над нефтегазовыми месторождениями.
Фильм посвящен тому, как курды договорились с террористами ИГИЛ забрать нефтегазовое предприятие «Коноко» и ряд других подобных объектов Дейр-эз-Зора без боя. Все происходило при посредничестве американской стороны.
«Мы поняли, что они воюют скорее за нефть и газ, нежели пытаются сохранить позиции. Это война в первую очередь за нефть и газ», - заявил военнослужащий САА корреспонденту.
Чтобы разобраться с ситуацией, командование сирийской армии разработало план операции для освобождения населенных пунктов вплоть до границы с Ираком. 7 февраля один из отрядов ополченцев САР был атакован боевиками ИГИЛ.
«Атака была очень жесткой, а мы наблюдали за этим из деревни. В этот момент весь фронт, начиная от Хшама и Мазлума вплоть до Евфрата подвергся мощным артиллерийским ударам и атаке тяжелой техники с позиций ИГ. Нам поступил приказ контратаковать. Мы пошли в наступление. Наступали, пока не дошли до точки соприкосновения, и нас начали «накрывать». Почти час работала авиация. На смену самолетам пришли вертолеты и стали атаковать двойками. По нам били тепловыми ракетами, тяжелой артиллерией и всем современным оружием», - заявил один из участников тех событий.
Собеседники ливанского журналиста из числа сирийских военнослужащих рассказали также про небольшой отряд русских, которые прикрывали их на позициях в Хшаме:
«Если бы не русское прикрытие... поверьте: никто бы не выжил».
Фирас Шуфи отмечает, что русским приписывают самые большие потери в ходе ударов США. Однако, как ему удалось выяснить у непосредственных участников событий 7 февраля, число погибших западными СМИ намеренно завышается. Стоит отметить, что данная информация подтверждает заявление председателя «Лиги ветеранов военных конфликтов» Андрея Трошева, который после инцидента под Дейр-эз-Зором сообщал о 14 погибших русских. 
Фирас Шуфи в своем фильме также отмечает, что американцы, даже применив авиацию, не смогли заставить россиян и сирийцев отступить за Евфрат. Более того, по свидетельству сирийского военнослужащего, русские могли бы сбить несколько вертолетов, но не стали этого делать, потому что не хотели развязывать третьей мировой войны. 
Заканчивается лента на беседе Шуфи со священником Фади из деревни Скальбие, который общался с несколькими россиянами. Церковнослужитель подчеркнул, что русские в отличие от американцев исповедуют другой подход к событиям в Сирии.
«Вера в мир заставляла их воевать за нас и не обращать внимания на вероисповедание. Именно поэтому они здесь. И мы очень рады их присутствию», - рассказал Фади.
Ливанский журналист снял этот фильм по заказу одного британского канала, однако тот отказался брать в эфир получившийся материал. По всей видимости, причина — в нежелании рассказать обывателям правду о реальном положении дел в Сирии. В конечном итоге, Шуфи выложил фильм в общий доступ в соцсетях.

[ИГ, ИГИЛ – деятельность признана экстремистской, запрещена на территории РФ решением суда]

поделиться:

Общество

Британский телеканал не стал публиковать фильм ливанского журналиста про события 7 февраля

Читать далее >

иллюстративное фото // Николай Гынгазов / Global Look Press

Общество

"Мафия в белых халатах" обворовывала и государство, и онкобольных?

Читать далее >

Общество

Как в Крыму охраняют могилу Виктора Януковича – младшего

Читать далее >

Политика
Россияне попадут в базы – от сим-карт до зарплат
Медведев сравнил ЧМ по футболу с "Нобелем" и признался в любви к химии
СМИ назвали Навку владелицей офшора и счета в Швейцарии
Путин объявил о продлении на год амнистии капиталов
Общество
ВС поучает ГИБДД; торговым сетям предложили раздавать товар "на грани"
Британский телеканал не стал публиковать фильм ливанского журналиста про события 7 февраля
Общественники узнали мнение россиян о престиже работы учителя
Украинскому хакеру дали 13 лет в РФ за хищение ₽1 млрд у банков
Колумнисты
Avatar

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

День сурка – вечное повторение одних и тех же слов и событий – стал главной бедой сегодняшнего мира, и России, пожалуй, в наибольшей степени

Avatar

Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет стать деканом, можно отнести и к экспертам на телевизионных ток-шоу

Avatar

Шеин
Олег

депутат Госдумы

Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают шаги власти как циничное намерение их ограбить


Культура и ТВ
Кража Куинджи: глупость вора или "накат" на директора Третьяковки?
Поклонники проводили гроб с телом Децла аплодисментами
Джим Керри сыграет "необычного" Воланда в мюзикле в театре Петербурга
Организаторы "Оскара" отказались от ведущего для экономии времени
Шоу-бизнес
Юрий Гладильщиков: "Яндекс" может серьезно проколоться с аудиторией
Пять мифов о смерти Децла – и что могло быть на самом деле
Как в Москве простились с Децлом: репортаж
Галина Юдашкина показала фото с подросшим младшим сыном

Здоровье
Лекарства от псориаза защищают от болезней артерий сердца
Найдена молекула, защищающая пересаженные органы от отторжения
Аэробные нагрузки помогают быстрее выздороветь после сотрясения мозга
Голодание помогает худеть и даже задерживает старость
Туризм
Гоа на закате
Россиян задержали в Малайзии за "жонглирование" младенцем
Посольство не получало данных о раненных из-за смерча в Анталье россиянах
Россиянин разбился в Таиланде на взятом напрокат мотоцикле
Авто
"Тест-драйв терапия" для водителей, переживших ДТП
России предсказали транспортный коллапс из-за "незаконных" остановок
В Минтрансе отчитались о ремонте 11 тысяч километров дорог и улиц
Дмитрий Медведев назначил нового руководителя "Автодора"
Недвижимость
"Ипотечные каникулы" обернутся ужесточением условий кредитования
В Думе призвали скорректировать идею об отмене "поверочного рабства"
"Сдавая квартиру, рантье хотят выручать московскую зарплату"
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Читайте также
Как в Крыму охраняют могилу Виктора Януковича – младшего
Надежда Цапок // Фото: стоп-кадр с YouTube
Надежда Цапок ищет инвесторов для возвращения земель "бабушки Данько"
Фото: Global Look Press
Дети президентского гранта. Кому достается от государства больше денег, чем другим
Патриарх Кирилл // фото: Global Look Press
Кирилл. Итоги. Как изменилась церковь за десять лет патриаршества
Игорь Шувалов // фото: РИА Новости
Дорогой Игорь Иванович. Каталог недвижимости главы ВЭБа Шувалова
Караченцов с женой, сыном, невесткой и внуком // фото: Валерий Плотников
Людмила Поргина:
Без Коли стало трудно дышать
Андрей Макаревич // фото: Global Look Press
Андрей Макаревич:
Никому ничего не должен
фото из оф. группы "Децл aka Le Truk" "ВКонтакте"
"Чиновники отжимают остатки денег у населения". Последнее интервью Децла
Андрей Смоляков // фото: Александр Шпаковский
Андрей Смоляков:
Хочется, чтобы страна гордилась не ракетами, а культурой
Алла Сигалова // фото: личный архив
Алла Сигалова:
Во всем мире нас воспринимают как угрозу


Максим Галкин // фото: Global Look Press
Максиму Галкину досталось от Ахеджаковой
иллюстративное фото // Николай Гынгазов / Global Look Press
"Мафия в белых халатах" обворовывала и государство, и онкобольных?
стоп-кадр / Youtube / канал "Renat Agzamov"
Ренат Агзамов: Не хочу, чтобы подельники Джурило наживались на мне!
Гоген Солнцев с женой // фото: соцсети
Жену-пенсионерку Гогена Солнцева оттаскали за волосы в супермаркете
Басков с Лопыревой // фото: соцсети
Николай Басков: Лопырева может остаться одна!

стоп-кадр / «Вечерний Ургант»
Дышать "Красной Москвой" и аплодировать: как работает массовка на ТВ-съемках
стоп-кадр из к/ф "Иван Васильевич меняет профессию"
Настоящая история Кемской волости
Света Уголек // фото: личный архив
"Первая фотосессия была как сеанс терапии". История модели Светы Уголек
Фасад отеля Villa Elena // фото: Нина Новах
"Еда-смерть" и соки из Майами: секретная гостиничная жизнь звезд
Rainer Jensen / Global Look Press
Лекарства от рака скоро будут выращивать в куриных яйцах