Защита фигурантов дела "Седьмой студии" объяснила приостановку суда

Процесс по делу «Седьмой студии» приостановили из-за требования судьи провести новую экспертизу.

Ранее Sobesednik.ru писал, что экс-бухгалтер «Седьмой студии» Лариса Войкина и бывший главный бухгалтер театральной труппы Нина Масляева заявили, что режиссер Кирилл Серебренников хотел «хорошо заработать» на мошеннических схемах в рамках проекта «Платформа» и что он распорядился уничтожить бухгалтерскую отчетность.

5 февраля судья по делу «Седьмой студии» Ирина Аккуратова предложила провести новую экспертизу по деятельности труппы Кирилла Серебренникова. Как сообщает «Радио Свобода», это могло произойти из-за большого числа вопросов, возникших у стороны защиты по поводу экспертизы, которая легла в основу обвинения. В частности, адвокат Ксения Карпинская обратила внимание на то, что в экспертизу вошли данные с компьютера бухгалтера Татьяны Жириковой, тогда как само следствие ранее признало это недопустимым доказательством.

До 12 февраля стороны обязаны представить перечень вопросов к экспертам, составить список граждан, которых необходимо опросить, а также предложить экспертный орган, куда следует обратиться.

«По факту судья признал, что все, что сделало следствие, не может являться доказательствами по делу», – прокомментировала Ксения Карпинская.

Напомним, по делу «Седьмой студии» проходят пять человек: режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, гендиректор компании Юрий Итин, экс-директор Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Министерства культуры Софья Апфельбаум и главный бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, которая единственная из всех фигурантов признала свою вину. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей, выделенных из бюджета на театральный проект «Платформа» в период с 2011 по 2014 год.