Высокое давление, облачность и -3 градуса пообещали москвичам 5 февраля

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Москвы и области во вторник, 5 февраля.

Как передает ресурс «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион окажется под влиянием гребня антициклона, что обусловит облачную погоду без осадков и рост атмосферного давления.

Температура воздха в Москве 5 февраля понизится до -3..-1, по области до 5 градусов мороза, однако все равно окажется на 10 единиц выше февральской нормы.

Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление вырастит до 759 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.

По словам специалистов, такие неустойчивые метеопараметры окажут влияние на самочувствие, активность, настроение и психо-эмоциональный статус метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости и вегетативными расстройствами.