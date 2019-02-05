ВС поучает ГИБДД; торговым сетям предложили раздавать товар "на грани"

Суд на стороне автомобилистов — это редко и оттого любопытно. А здесь — целый Верховный суд. Хотя как еще посмотреть...

Высшая судебная инстанция попеняла сотрудникам ГИБДД за нечистописание и обязала заполнять все графы документа при вынесении постановления о взыскании (чаще всего — денежного штрафа). Стоит ли считать напоминание ВС о том, что любая оплошность инспектора при заполнении необходимых документов трактуется в пользу нарушителей, «скрытой» командой всей нижестоящей структуре российской Фемиды — увидим позже на пример судебной практики.

Не будем останавливаться на подробностях одного частного случая, в котором ВС отменил наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами на 1,5 года. Отметим главное: на примере этого решения Верховный суд по сути напомнил, что суды должны учитывать любые частности в пользу нарушителя. В данном случае речь шла о времени события правонарушения — оно было различным в разных документах.

Следующий момент: при составлении протокола правонарушителю должны быть разъяснены его права и обязанности — об этом делается запись в протоколе. Такая фраза, в общем, напечатана в любом протоколе, поэтому речь идет о факте ознакомления с ним, то есть об элементарной подписи водителя.

Мораль басни такова: внимательно отстаивайте свои права, а сотрудники автоинспекции, не исключено, могут и помочь вам в этом — своей невнимательностью. Не опускайте рук, особенно когда вам случай кажется несправедливым.

В другой сфере — интернете, как мы все и подозревали, продолжаются негативные тенденции. Международная группа «Агора» опубликовала ежегодный отчет о нарушениях прав пользователей в интернете.

За прошедший год зафиксировано шестикратное увеличение внимания репрессивных органов к событиям в Сети. В основном это ограничение свобод в интернете. До полумиллиона примеров составили случаи закрытия сайтов без решения суда (в подавляющем большинстве случаев это делал регулятор — Роскомнадзор). Сюда, очевидно, не вошли бесполезные попытки заблокировать «Телеграм». Новые законы, в частности о неуважении к власти и ее прихлебателям, принятые уже в этом году, направлены прежде всего в сторону интернета, так что лучше пока точно не будет.

Но избранники думают и о народе в позитивном смысле, а не обычном — изоляционистском, как часто бывает в последнее время. Из комитета Госдумы по труду и соцполитике, да еще с отсылкой на мировую практику, поступило предложение к торговым сетям — бесплатно раздавать людям продукты накануне истечения их срока годности. И расходы на утилизацию нести не нужно будет, и благотворительностью пока хорошо попахивает, правда?

Но о тоннах раздавленной тракторами и бульдозерами «санкционки» даже в связи с этим никто не вспомнил. Ее уж точно народ подачкой назовет, видимо...