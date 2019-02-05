В ЦАО разыскивают вора, похитившего 1,5 млн рублей у 91-летней москвички

В Тверском районе столицы неизвестный забрал из квартиры пенсионерки ее сбережения на сумму 1,5 млн рублей.

Как передает агентство городских новостей «Москва», вечером в понедельник, 4 февраля, с сообщением о проникновении в ее квартиру в центре Москвы неизвестного в полицию обратилась пенсионерка 1927 года рождения.

По словам потерпевшей, злоумышленник похитил у нее сбережения на сумму 1,5 млн рублей.

В настоящее время полиция возбудила по данному факту уголовное дело о краже в крупном размере. Обстоятельства преступления и личность злоумышленника устанавливаются.