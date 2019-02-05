Уроки для будущих отцов предложили проводить в школах России

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил проводить для старшеклассников уроки отцовства.

«Нужно проводить уроки отцовства, чтобы мальчики прекрасно понимали, что им предстоит в качестве будущих отцов, это будет очень полезно», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов агентству «Москва». По его словам, в школы также необходимо приглашать врачей, которые бы рассказывали подросткам о возможных проблемах со здоровьем. Такие занятия парламентарий сравнил с уроками по профориентации.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина предложила проводить в школах специальные уроки на тему раннего материнства. Таким образом, по ее мнению, можно снизить уровень нетерпимости к несовершеннолетним матерям.

4 февраля Sobesednik.ru писал, что Борис Чернышов написал министру просвещения РФ Ольге Васильевой письмо с предложением сокращать зарплату школьным учителям за агрессивное поведение.