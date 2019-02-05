Ученые выяснили, что почти 30% школьников в России сталкиваются с травлей

Исследователи института образования ВШЭ выяснили, кто среди подростков в РФ чаще всего становится жертвой буллинга.

Как передает «Коммерсантъ», ученые, проанализировав итоги более 80 исследований подросткового буллинга, пришли к выводу, что в России эта проблема коснулась 27,5% школьников, что на 2,5% меньше, чем на Западе.

Согласно результатам исследования, жертвами агрессии чаще всего становятся дети, которых дома не поддерживают эмоционально, но чрезмерно контролируют. При этом их мучители обычно выходят из семей, взрослые члены которых сами занимались буллингом в школьные годы.

По мнению ученых института образования ВШЭ, подвергающиеся травле школьники редко склонны рассказывать о проблемах со сверстниками родителям и учителям. В связи с этим реальное число подростков, над которыми издеваются одноклассники, в пять раз больше, чем кажется взрослым.