Топ-менеджера "Аэрофлота" задержали за дачу взятки на медкомиссии

Замдиректора департамента производства полетов ПАО «Аэрофлот» Анатолия Якимчука задержали за дачу взятки в 50 тысяч рублей.

РБК сообщает, что сотрудники ФСБ задержали Анатолия Якимчука в конце декабря прошлого года. В отношении него возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу. Якимчука отпустили под подписку о невыезде.

Источник агентства уточнил, что Анатолий Якимчук предложил председателю Центральной врачебно-летной экспертной комиссии гражданской авиации Борису Потиевскому взятку в 50 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на плохие результаты, полученные Якимчуком при прохождении медицинской комиссии. «С такими показателями Якимчук, которому исполнилось 65 лет, не мог быть допущен к полетам», – рассказал собеседник РБК.

Заседание по этому делу в Тушинском районном суде должно было состояться 28 января, но его перенесли из-за неявки свидетелей.