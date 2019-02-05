Столичные власти запретили проводить "Марш материнского гнева"

Столичные власти не согласовали проведение акции в поддержку активисток «Открытой России».

Варвара Грязнова, организатор шествия в поддержку задержанных активисток движения «Открытая Россия» Анастасии Шевченко и Лии Милушкиной, сообщила в своем Facebook, что власти Москвы не согласовали «Марш материнского гнева». Отказ объяснили тем, что заявка на шествие поступила менее чем за десять дней до его проведения.

Тем не менее Варвара Грязнова заявила, что мероприятие будем проведено 10 февраля вопреки запрету. «Наш гнев не подлежит согласованию, – написала она. – У нас в городе не чрезвычайное положение, поэтому хождение людей по бульварам не может быть незаконным. Мы никого ни к чему не призываем, но мы сами и наши друзья выйдем и прогуляемся в этот день 10 февраля в 13:00, от Новопушкинского сквера по пешеходной части бульваров до Кропоткинской. Мы знаем свои законные права. Хватит бояться, они питаются нашим страхом».

«Марш материнского гнева» объявлен в поддержку активисток «Открытой России», ставших фигурантами уголовных дел. 4 февраля в Ростове-на-Дону похоронили старшую дочь Анастасии Шевченко, которая проходит по статье об осуществлении деятельности организации, признанной на территории России «нежелательной». 17-летнюю девушку госпитализировали, когда Шевченко находилась под домашним арестом. Как писал Sobesednik.ru, следствие отпустило женщину в больницу, а затем и на похороны ребенка.