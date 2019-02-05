Систему оплаты проезда с учетом расстояния внедрят в метро Москвы

Метрополитен Москвы заказал разработку системы оплаты проезда, при которой цена билета будет зависеть от расстояния пути.

Как передает РБК, ГУП «Московский метрополитен» провел электронный аукцион на внедрение новой билетной системы, которая, в частности, должна помочь подземке перейти к зональной тарификации. Так называют систему работы метро в Париже, Барселоне, Лондоне и некоторых других городах, где стоимость поездки зависит от ее дальности. Например, чем дальше станция располагается от центра Шанхая, тем дороже проезд.

Победителем тендера стала компания «Программный продукт». Она заключила с московским метрополитеном контракт на 670 миллионов рублей. За 910 календарных дней она должна разработать инструменты управления моделью пересадок и тарифов, обеспечить персонификацию карты «Тройка» и т. д.

«Вопрос зонирования – это вопрос тарифов. Тарифы и правила пересадок определяются структурами дептранса Москвы, наша задача в рамках контракта – поддержать эти правила технологически», – рассказал Дмитрий Чурсин, исполнительный директор «Программного продукта».

Гендиректор ООО «МСП» (совместное предприятие производителя микроэлектроники «Микрон» и Московского метрополитена) Татьяна Семенова объяснила, что главная цель развития инфраструктуры «умного» города заключается в том, чтобы оптимизировать транспортные расходы пассажиров в зависимости от продолжительности, регулярности и времени поездок.

В пресс-службе метрополитена сказали, что поэтапное внедрение новой билетной системы начнется в 2020 году.