Роструд напомнил об отсутствии дополнительного выходного после 23 февраля

В Роструде россиянам напомнили о двух выходных для празднования Дня защитника Отечества.

Как передает ТАСС, понедельник после Дня защитника Отечества, который россияне отметят в субботу, 23 февраля, не будет выходным. Об этом напомнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Иван Шкловец.

Он подчеркнул, что россияне будут отдыхать 23 и 24 февраля, которые и без того являются выходными — субботой и воскресеньем.

«Этот выходной перенесен не на понедельник, как в общем порядке это обычно делается, а на 10 мая, чтобы сделать длинными вторые майские выходные», — объяснил Шкловец.