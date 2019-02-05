Роспотребнадзор хочет обязать школы и больницы покупать особый хлеб

Роспотребнадзор предложил обязать ряд государственных учреждений закупать только обогащенный витаминами и минералами хлеб.

На сайте проектов нормативных актов опубликовали законопроект Роспотребнадзора, вносящий изменения в закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Инициатива подразумевает, что некоторые госучреждения будут обязаны использовать обогащенные витаминами и минеральными веществами хлеб и хлебобулочные изделия. Речь идет о больницах, санаториях, детских садах, школах, университетах, интернатах, домах престарелых и о центрах социального обслуживания.

«Учитывая объемы потребления хлебобулочной продукции в России, обогащение ее минеральными веществами и витаминами может существенно улучшить пищевую ценность рациона», – считают авторы законопроекта. При этом они ссылаются на Росстат, по данным которого потребление хлебных продуктов в РФ превышают норму. В 2017 году россияне потребляли 117 килограммов хлебных продуктов на душу населения, тогда как рекомендованная Минздравом норма не превышает 96 килограммов.

Согласно основам госполитики в области здорового питания до 2020 года, доля «полезных» хлебобулочных изделий должна составлять 50% от общего объема выпуска хлеба. Но сейчас такого хлеба производят не более 2%, причем медицинские и образовательные учреждения его практически не закупают.