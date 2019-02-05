Приставы закрыли детский сад в Кузбассе из-за высокого уровня радона

В частном детском саду ОАО «РЖД» в Кемеровской области обнаружили повышенный уровень содержания радиоактивного газа.

Как передает «Интерфакс», суд в городе Белово принял решение на 11 дней приостановить работу частного детского сада ОАО «РЖД» из-за повышенного содержания радона в трех помещениях.

Отмечается, что продукты распада данного радиоактивного газа представляют опасность для здоровья работников и клиентов учреждения, поскольку приводят к раку легких и развитию лейкоза.

В настоящее время судебные приставы опечатали помещение медицинского кабинета, спальни средней и первой младшей группы детского сада.

По данным агентства, это уже не первый подобный случай в Кемеровской области.