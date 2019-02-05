Президент США Джонатан Данкан бесследно исчез, но если бы американское общество знало, что это далеко не главная проблема! Мощнейший компьютерный вирус вот-вот поработит Штаты и превратит их в страну третьего мира; в Белом доме завелся предатель, чьи действия грозят ядерной войной между НАТО и Россией; а сам Данкан ввиду обострения давней болезни находится на грани жизни и смерти...

42-й президент США (1993–2001) Билл Клинтон не впервые берется за перо, но впервые из-под него выходит политический триллер — в соавторстве с известным писателем Джеймсом Паттерсоном. Некоторая плоскость персонажей и предсказуемость интриги компенсируется точностью передачи деталей быта Первого лица. Вдобавок надо понимать, что любые фантазии, которые вправе позволить себе писатель, не может позволить себе президент, даже бывший, потому что читатели невольно станут ассоциировать любые из этих небылиц с реальностью. Впрочем, и без того, даже если воспринимать книгу «Президент пропал» как обычный детектив, она весьма и весьма увлекательна.