Мосгорсуд рассмотрит жалобы на арест отца и брата сенатора Арашукова

Пресс-секретарь Басманного суда назвал даты рассмотрения апелляционных жалоб на арест Рауля и Руслана Арашуковых.

Напомним, на прошлой неделе по обвинению в нескольких убийствах арестовали члена Совфеда от Карачаево-Черкесии, 32-летнего Рауфа Арашукова. Позднее под стражу заключили его отца, топ-менеджера «Газпрома» Рауля Арашукова, и двоюродного брата Руслана, а также еще четверых фигурантов дела о хищении природного газа на сумму 30 млрд рублей.

Позднее стало известно, что суд намерен проверить законность ареста сенатора Арашукова утром в четверг, 7 февраля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», апелляционные жалобы поступили в Мосгорсуд также со стороны защитников отца и двоюродного брата Рауфа Арашукова.

По словам пресс-секретаря Басманного суда Юноны Царевой, они будут рассмотрены 11 и 13 февраля.