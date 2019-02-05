Кубанский чиновник купил сиротам жилье в бывших бараках для заключенных

На Кубани завели уголовное дело на чиновника, купившего сиротам жилье в бывших тюремных бараках по завышенной стоимости.

Как сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета, уголовное дело возбуждено в отношении главы Усть-Лабинского района Краснодарского края Николая Артющенко.

По данным следователей, чиновник через аукционы выкупил для детей-сирот девять квартир, потратив из бюджета свыше 9,4 млн рублей. При этом Артющенко указал, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для проживания.

«Вместе с тем, ранее в данных строениях барачного типа содержались заключенные и, согласно выводам эксперта, указанные помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и не пригодны для проживания», — отмечают в ведомстве.

В настоящее время СК продолжает выяснять все обстоятельства и нюансы совершенной муниципальной сделки, не исключая, что жилье было приобретено по завышенной стоимости.