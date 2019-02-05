Экс-главу правления банка "Открытие" обвинили в растрате ₽34 млрд

Следственный комитет объявил в розыск бывшего главу правления банка «Открытие» Евгения Данкевича.

«Данкевич объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей, а нами совместно с ФСБ проводятся следственно-оперативные действия, направленные на установление его соучастников», – рассказал «Коммерсанту» зампредседателя СК Игорь Краснов.

По версии следствия, в 2017 году компании «01 Групп» и «01 Групп финанс», которые были заемщиками банка «Открытие», разместили на Московской бирже 40 млн облигаций номинальной стоимостью в 1 тысячу рублей. Евгений Данкевич вступил с фирмами в «преступный сговор» и распорядился приобрести их акции по полной стоимости, зная, что «реальная стоимость облигаций не достигает и половины от их номинала». «01 Групп» получила за акции 34 миллиарда рублей и погасила долг по кредитам в «Открытии».

Евгений Данкевич стал председателем правления банка «ФК Открытие» в апреле 2016 года. Через год началась санация «Открытия», в банк назначили временную администрацию.

В мае 2018 года глава правления «Открытия» Михаил Задорнов рассказал, что в отношении бывшего менеджмента банка и ряда неустановленных лиц расследуется уголовное дело, но никаких имен он не назвал.