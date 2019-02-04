Школьных учителей предложили лишать половины зарплаты за агрессию

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил сокращать зарплату школьным учителям за агрессивное поведение.

Как передает РИА «Новости», Чернышов направил письмо министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Парламентарий предложил ей ввести «некую финансовую шкалу для педагогов», которая позволит наказывать учителей, применивших психологическое или физические насилие по отношению к детям. «В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», – сказано в письме.

По мнению Бориса Чернышова, его идея снизит «градус жестокости» в школах. «Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы», – отметил он.

Новости о грубом обращении с российскими школьниками возникают регулярно. Так, например, 3 февраля ученица первого класса школы для детей с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге рассказала, что она получила сотрясение мозга в ходе драки с учителем. 29 января следовали начали проверку после поступления информации о том, что учитель ОБЖ заставил детей сидеть на уроке в противогазах из-за опоздания.