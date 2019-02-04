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Новости дня

04 февраля, понедельник

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[11:55]Более 70% россиян считают необоснованными претензии к РФ из-за ДРСМД
[11:46]СМИ узнали о проблемах со статусом погибших в Сирии россиян
[11:12]В военном училище под Ульяновском ищут источник эхинококкоза у курсантов
[11:06]Росгвардия выступила за ужесточение наказания для сторожей
[10:35]Семье футболиста Салы сообщили об обнаружении его самолета на дне Ла-Манша
[10:28]Уголовное дело возбудили после гибели людей при пожаре в Москве
[10:06]ФСБ предложила внедрить свои сим-карты при переходе к сетям 5G
[09:38]Пассажир выжил после падения под поезд на станции метро "Новокузнецкая"
[09:36]Социологи заявили о неизменности числа желающих уехать из РФ
[09:21]Облачную погоду, мокрый снег и +2 градуса пообещали москвичам 4 февраля
[09:15]В Башкирии проверят полицейских, скинувших пенсионера со скамейки
[08:48]Школьных учителей предложили лишать половины зарплаты за агрессию
[08:29]Размер дорожных знаков решили уменьшить по всей России
[08:00]Морозы помешали самолету из Москвы долететь до пункта назначения
[07:44]Трое погибли при отравлении угарным газом в гараже Москвы
[07:34]Минздрав объяснил годовой рост числа онкобольных на 18 тысяч
[07:14]Четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в центре Москвы

03 февраля, воскресенье

[16:16]В СЗАО задержали мужчину, ранившего ножом полицейского в ходе ссоры
[14:43]На водителя перевернувшегося под Калугой автобуса завели уголовное дело
[13:42]Сибирские холода придут в столичный регион в течение следующей недели
[13:25]Фильм "Рома" Куарона получил главную премию Гильдии режиссеров США
[12:53]Семь человек, в том числе четверо детей, стали жертвами ДТП под Калугой
[12:43]Сын Сэлинджера намерен опубликовать неизданные книги отца в течение 10 лет
[12:15]Семен Слепаков прокомментировал кражу полотна Куинджи из Третьяковки
[11:39]Один человек погиб и 20 пострадали в ДТП с детским автобусом под Калугой
[10:58]В Москве задержали бармена, убившего клиента на открытии паба в ЦАО
[09:57]Следователи изучают обстоятельства смерти Децла в курилке ижевского клуба
[09:45]В Петербурге начали проверку после слов школьницы об избиении учительницей
[08:12]Близкие сообщили о смерти Децла из-за остановки сердца
[07:58]Спасенного из-под завалов в Магнитогорске младенца выпишут в ближайшие дни
[07:42]В РФ стартовали продажи устойчивого к прослушке телефона за ₽85 тысяч
[07:24]Мокрый снег, гололед и +2 градуса пообещали москвичам 3 февраля

02 февраля, суббота

[17:03]В школе Якутска откроют новые классы из-за слухов о дискриминации
[16:34]Мужчину зарезали на стройке в центре Москвы
[16:25]Следствие пустило активистку "Открытой России" на похороны дочери
[16:03]У нарушителей границ России предложили отбирать имущество
[15:32]Экс-мэра Тулы Толкачеву задержали на Кипре по запросу России
[14:26]Правозащитников обеспокоили травмы похитителя картины Куинджи
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Школьных учителей предложили лишать половины зарплаты за агрессию

Общество

Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил сокращать зарплату школьным учителям за агрессивное поведение.

Как передает РИА «Новости», Чернышов направил письмо министру просвещения РФ Ольге Васильевой. Парламентарий предложил ей ввести «некую финансовую шкалу для педагогов», которая позволит наказывать учителей, применивших психологическое или физические насилие по отношению к детям. «В случае первого инцидента зарплата должна быть снижена на треть, а любой повторный случай предполагает, что зарплата такого педагога уменьшится вдвое», – сказано в письме. 

По мнению Бориса Чернышова, его идея снизит «градус жестокости» в школах. «Жестокость в общеобразовательных учреждениях давно переходит все границы», – отметил он. 

Новости о грубом обращении с российскими школьниками возникают регулярно. Так, например, 3 февраля ученица первого класса школы для детей с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге рассказала, что она получила сотрясение мозга в ходе драки с учителем. 29 января следовали начали проверку после поступления информации о том, что учитель ОБЖ заставил детей сидеть на уроке в противогазах из-за опоздания. 

 

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Колумнисты
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Кара-Мурза-ст.
Владимир

журналист

То, что Путин недавно сказал о лжеуниверситетах, где каждый хочет занять должность и стать деканом, можно отнести и к экспертам ток-шоу: нужным людям всегда найдется теплое местечко

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Быков
Дмитрий

писатель, журналист

В терминальной стадии любая система гениально выбирает самоубийственные шаги. А выйдя из интернета, как знать, мы и в самом деле перестанем склочничать и научимся договариваться

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Шеин
Олег

депутат Госдумы

Люди видят, что у них пытались отнять деньги. Если раньше общество реагировало с неприязнью, но менее чувствительно, то сейчас люди воспринимают такие шаги как циничное намерение их ограбить


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