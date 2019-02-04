Росгвардия выступила за ужесточение наказания для сторожей

Росгвардия предложила ужесточить ответственность за незаконное осуществление частной охранной деятельности.

На сайте проектов нормативных актов разместили законопроект Росгвардии, которая хочет привлекать к ответственности людей, выполняющих охранную функцию, не имея никакого отношения к частной охране. Речь идет о контролерах торговых залов, представителях службы безопасности, администраторах, сторожах, вахтерах и прочие работниках. «Данные лица выполняют охранную функцию, но их деятельность ничем не регламентируется и никем не контролируется», – говорится в законопроекте.

Росгвардия выразила недовольство в связи с тем, что СМИ увязывают с частной охраной инциденты, в которых охранники применяют насилие в отношении посетителей торгово-развлекательных заведений и других мест массового пребывания людей.

Законопроект Росгвардии, контролирующей частную охранную деятельность в РФ, усиливает наказание за «незаконное осуществление частной охранной деятельности». Граждан предлагается штрафовать на 2,5-5 тысяч рублей (сейчас 1,5-2,5 тысячи рублей), должностных лиц – на 5-10 тысяч рублей (вместо 2-3 тысяч), а юрлиц – на 30-60 тысяч (сейчас 20-30).

Кроме того, ведомство выступило за введение наказания за повторное совершение такого правонарушения. В этом случае граждан ждет штраф до 5 тысяч рублей или обязательные работы на срок от 100 до 200 часов, а должностных лиц – дисквалификация на срок до трех лет. Юридические лица за повторное правонарушение получат штраф до 100 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.