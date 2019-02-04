Прокуратура не нашла лицензии у спортклуба, отправившего детей в Калугу

Владелец спортклуба, организовавшего закончившуюся аварией поездку детей в Калугу, не обращался за получением лицензии.

Напомним, автобус с детьми перевернулся на 128-м км трассы Калуга — Вязьма в минувшее воскресенье, 3 февраля. В результате ДТП погибли семь человек — три девочки 7 и 8 лет и четыре женщины. За медпомощью обратились 38 человек, в том числе 27 детей.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на областную прокуратуру, спортклуб, который организовал поездку детей на танцевальный конкурс из Смоленской области в Калугу, не имел лицензии на осуществление образовательных услуг.

«При осуществлении проверки соблюдения требований законодательства о дополнительном образовании установлено, что в департамент по образованию и науке ни владелец АНО "Спортивный клуб Вертим", ни его супруга, осуществляющая занятия с детьми, за получением лицензии на право осуществления образовательной деятельности не обращались», — говорится в сообщении ведомства.

В связи с произошедшими событиями прокуратура также поручила провести проверку обеспечения безопасности при осуществлении всех междугородних перевозок на автотранспорте.