Облачную погоду, мокрый снег и +2 градуса пообещали москвичам 4 февраля

Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы и области в понедельник, 4 февраля.

Как передает «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться под влиянием теплого сектора циклона, что обусловит облачную погоду с небольшими осадками.

Температура воздуха в Москве 4 февраля составит от 0 до плюс 2, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.

Атмосферное давление останется повышенным и укажет на отметку 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха повысится до 85%.

По словам специалистов, хмурое небо, осадки и короткий световой день негативно отразятся на настроении и самочувствии метеочувствительных людей с различными хроническими заболеваниями, с синдромом хронической усталости и вегетативными расстройствами.