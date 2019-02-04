Глава Кузбасса описал портрет жителя словами "бесформенное тело"

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что жители региона не заботятся о своем здоровье.

На конференции кемеровского регионального отделения «Единой России» Сергей Цивилев заявил о необходимости изменить мышление граждан таким образом, чтобы они стали активно заботиться о собственном здоровье.

«Бесформенное тело в трусах на диване с кружкой пива у телевизора», – так губернатор описал среднестатистического жителя региона, передает «Коммерсантъ». По его словам, если человек не занимается своим здоровьем, то со временем ему приходится заниматься лечением.