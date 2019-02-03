В Петербурге начали проверку после слов школьницы об избиении учительницей

Прокуратура в Санкт-Петербурге проверит информацию о получении школьницей сотрясения мозга в ходе драки с преподавателем.

Как передает «Интерфакс», ранее СМИ сообщали о диагностировании сотрясения мозга у ученицы первого класса школы для детей с ограниченными возможностями в Санкт-Петербурге. По словам пострадавшей девочки, травму она получила после ударов, которые нанесла ей одна из учителей.

Отмечается, что данной информацией заинтересовалась прокуратура, которая начала по факту сообщений в СМИ проверку.

«Прокуратура Приморского района организовала проверку в связи с информацией о причинении телесных повреждений учителем ученице ГБОУ», — заявили в пресс-службе ведомства.