Следователи изучают обстоятельства смерти Децла в курилке ижевского клуба

СУ СКР по Удмуртии начало проверку обстоятельств смерти рэп-исполнителя Децла после концерта в Ижевске.

Ранее Sobesednik.ru писал, что близкие рэпера Децла сообщили о смерти музыканта 3 февраля. По предварительной версии, артист скончался из-за остановки сердца после выступления на закрытой вечеринке в клубе в центре Ижевска.

Как передает «Интерфакс», в настоящее время по факту смерти рэп-исполнителя проводится проверка. Отмечается, что следователи выясняют обстоятельства гибели Децла.

«Назначено судебно-медицинское исследование», — сообщает СУ СКР по Удмуртии.

Кроме того, по словам источника агентства, тело музыканта было обнаружено около двенадцати часов ночи в курилке ижевского кафе Posh. Подчеркивается, что на теле не нашли повреждений, однако точную причину смерти установит вскрытие.